Direktør i Næstved Kommune Hanne Dollerup fortæller, at behovet ikke er steget voldsomt. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Her kan du få passet dit barn

Næstved - 29. marts 2020 kl. 15:14 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I to uger har kommunens folkeskoler, børnehaver, vuggestuer, dagplejere samt skolefritidsordninger været lukkede for at mindske spredningen af coronavirus (Covid-19). Indtil videre vil der først blive åbnet igen efter påske.

Behovet for nødpasning i lukkeperioden har indtil videre været nogenlunde stabilt, fortæller børne- og kulturdirektør i Næstved Kommune, Hanne Dollerup.

- Vi er ikke steget voldsomt. Signalet er det samme som i starten. Udgangspunktet er, at forældrene skal forsøge at holde deres børn hjemme, siger direktøren og fortæller, at der nu er øget fokus på børn og familier, der er særligt udfordrede.

- Vi har skruet op for indsatsen og tager kontakt til de familier, der kan være udfordrede. Det kan være børn, unge og familier med særlige og komplekse problemstillinger. Der kan være familier, der simpelthen ikke er stærke nok til i flere uger at have børnene hjemme, forklarer Hanne Dollerup.

101 børn i nødpasning

Næstved Kommune sender med jævne mellemrum tal til Kommunernes Landsforening (KL) i forhold til behovet for nødpasning. Seneste opgørelse fra den 25. marts viser, at der var tilmeldt 135 børn i alderen 0-6 år. Af dem har 79 gjort brug af pasningen. I alderen 7-9 år var der tilmeldt 40 børn, og af dem gjorde 22 brug af pasningen.

På nødpasningens allerførste dag mødte 89 børn op i alderen 0-9 år. Det tal er nu 101. Den lille stigning skyldes formentlig det større fokus på de udfordrede familier.

Center for Dagtilbud og Skole kontakter Center for Børn og Unge ved mistanke om børn, der ikke benytter nødpasning, men som måske kunne have brug for det. Herefter kan skolen/dagtilbuddet kontakte hjemmet.

- Vi gør en ekstra opsøgende indsats nu for at sikre, at de børn, der har brug for nødpasning selvfølgelig får det, siger Hanne Dollerup.

Flere matrikler lukket

I starten af nødpasningen var 12 matrikler på dagtilbudsområdet åbne - 31 var lukkede. Her har intet ændret sig. Det betyder, at følgende institutioner fortsat er åbne for nødpasning af børn: Alfehuset, Kornblomsten, Grønnebakken, Tappernøje Børnehus, Spiloppen, Kroppeloppen, Børnehjørnet, Busters Verden, Diget, Eventyrgården, Nøddehegnet og Stjernehøjen. Nødpasning i dagplejen afvikles hos den faste dagplejer.

Hvad angår kommunens folkeskoler har billedet ændret sig en smule. Her har man valgt at lukke flere matrikler, så der nu er nødpasning hos Ellebækskolen, afdeling Kildemark, Fladsåskolen, afdeling Mogenstrup, Holmegaardskolen, afdeling Fensmark, Kobberbakkeskolen, afeling Uglebro, Susåskolen, afdeling Herlufmagle samt Lille Næstved Skole, afdeling Fuglebjerg og afdeling Karrebækvej.

Ingen erstatning

Næstved Kommune følger fortsat de retningslinjer, som statsminister Mette Frederiksen (S) og regeringen udstikker. Undervisningen for skolebørn er ikke suspenderet. Det betyder, at hjemmeskolen fortsætter i uge 14 og indtil påskeferiens start den 6. april. Der gives ikke erstatningsundervisning efterfølgende.

Den feriepasning, der normalt er til rådighed de tre dage før påske erstattes med nødpasningsordningen. Da der er tale om en nødpasningsordning - og ikke feriepasning - skal alle forældre, som har mulighed for det, fortsat holde børnene hjemme fra skole og dagtilbud frem til og med 13. april.

Man kan holde sig orienteret via NemBørn, Aula, Facebook eller Næstved Kommunes hjemmeside www.naestved.dk, hvor der løbende opdateres om den aktuelle corona-situatiuon.