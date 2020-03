Her hvor vi gerne vil være

Om to-tre år skal arbejdet med at bygge motorvejen være gået i gang, erhvervsområder skal være opgraderede og mere attraktive og foreningen skulle gerne være styrket med en daglig leder. For at få penge til dette satte man kontingentet en smule op.

Næstved Erhvervsforening er gået ind i et samarbejde med Center for Arbejdsmarked for at sikre effektivitet og resultater for såvel virksomhederne som de jobsøgende, noget Annette Brix (C), formand for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, roste foreningen for.