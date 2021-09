I Karrebæksminde har medlemstallet i byens populære vinterbadeklub Isfuglen passeret 675 medlemmer. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Her går det godt: Isfuglen tæt på 700 medlemmer

Næstved - 23. september 2021 kl. 18:04 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Siden saunaen kom til Karrebæksminde er medlemstallet i byens vinterbadeklub kun gået én vej - og det er fremad.

For syv år siden indviede Isfuglen deres nye omklædningsrum og sauna for foden af Græshoppebroen, hvorefter medlemstallet steg til 115.

I dag har klubben passeret 675 medlemmer og sidste sæson blev der tilmed indført venteliste, da flere stod i kø for at hoppe i baljen under corona.

- Ventelisten er afskaffet og vi har atter plads til flere. Lige nu ligger loftet på 750 medlemmer, fortæller formanden for den populære vinterbadeklub, Per Fodslette Møller.

Sauna får æren for fremgang Han er ikke et sekund i tvivl om, at saunaen bærer hovedansvaret for det stærkt stigende medlemstal i klubben. Faktisk er den så populær, at Isfuglen nu har planer om at udvide omklædningsfaciliteterne og saunaen, så endnu flere kan få glæde af den lune saunaløsning og en gang saunagus efter turen i det kolde vand.

- Vi håber på at kunne udvide saunaen fra de nuværende 26 til 35 pladser og omklædningsfaciliteterne skal også udvides, fortæller formanden.

Konkret forestiller klubben sig et samarbejde med sejlklubben i Karrebæksminde - en fælles løsning som både sejlere og vinterbadere kan få glæde af. Første skridt bliver at kontakte et arkitektfirma, og få dem til at slå nogle streger til vedvarende og smukke bygninger langs vandet.

- Vores bygning er mobil. Men vi har fået havnens velsignelse til en permanent bygning samme sted og den må gerne højne arkitekturen i byen. Derfor er vi gået sammen med sejklubben om et fælles projekt med omklædningsfaciliteter og toiletter på havnen, fortæller Per Fodslette Møller.

Sæsonstart 2. oktober Projektet ventes at koste mellem halvanden og to millioner kroner og skal finansieres af klubbens egne medlemmer og velvillige fonde, der støtter op om vinterbadning i ferieidyllen.

Sæsonen begynder lørdag den 2. oktober og så er det ellers bare at vente på at vandet bliver koldere. Rigtig dejlig koldt, sådan som ægte vinterbadere foretrækker det.