I Appenæs er René Hansen og mange øvrige beboere stadig i chok, over at 43.000 kvadratmeter privat skov blev fældet på blot fire dage. Foto: Kim Palm

Her fældede de skoven: Her skal den bevares

En storm af protester og høringssvar har ramt kommunen, efter at 43.000 kvadratmeter privat skov i Appenæs blev fældet på blot fire dage.

Flere borgere er åbenlyst chokerede, mens både embedsmænd og politikere har forsvaret sig med, at der intet var at stille op. Skoven er privat, og hvis lodsejerne ser muligheder i at fælde de 40 meter høje gran- og birketræer til fordel for et nyt boligområde, ja så er det bare om at klappe hælene sammen og acceptere udviklingen.