Her er vindere og tabere i fremtidens byggefest

Det ser lyst ud i Holme-Olstrup og Toksværd, hvis man gerne vil have flere naboer. Her fortsætter de to byer med at nærme sig hinanden fysisk. Også i Appenæs og ved Gedebjergvej er der blevet nikket ja tak til mere byggeri fra udvalget, mens det ikke ser så godt ud i Fensmark og Mogenstrup. Her mener politikerne, at der er tilstrækkeligt med udstykninger i øjeblikket. Når der er bygget færdigt der, vil de se på sagerne igen.