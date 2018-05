Se billedserie Et nyopført teknikrum, der snart er færdigt og fuldt funktionsdygtigt. Det er her, varmen skal komme fra, når Næstved Boldklub rykker op i 1. division. Fotos: Kim Palm

Her er skuret der skaffer varme i banen

Næstved - 09. maj 2018

Lige nu er græstæppet på Næstved Stadtion grønt og frodigt, men når efterårsmørket sænker sig over Rolighedsvej, temperaturen nærmer sig frysepunktet og opsvisningsbanen forvandles til en pløjemark, så er borgmester Carsten Rasmussen (S) klar med varme i banen. Hvis Næstved Boldklub vel og mærke gør arbejdet færdigt og rykker op i 1. division.

-Det er en håndfast garanti, jeg godt tør udstede. Næstved Boldklub vil dermed være i stand til at honorere de krav, der stilles af DBU for afvikling af kampe i 1. division og vi er klar til at tænde for varmen, når det bliver nødvendigt, siger Carsten Rasmussen.

Det er et lille grønt skur bag resultattavlen på stadion, der kommer til at styre varmen. Skuret, der stadig mangler at blive isoleret og færdiggjort, skal rumme den teknik, der sender returvarme fra Næstved Varmeværk ned under det grønne græstæppe og gør banen spilbar i al slags vejr.

Line Høilund Pedersen er direktør i Næstved Boldklub og lykkelig og lettet over, at klubben nu råder over et varmeanlæg, der ikke tvinger divisionsholdet ud på kunstgræsbanen, når vinteren strammer til.

- Det afhænger selvfølgelig af, at vi rykker op. Men lige nu ser det rigtig godt ud, og de næste tre kampe mod Ringkøbing, Jammerbugt og Kjellerup IF kan reelt sende os temmelig tæt på 1. division, siger Line Høilund Pedersen.

Næstved Boldklub har endnu intet overblik over, hvad det vil koste klubben at tænde for varmen, eftersom driftsaftalen ikke er færdigforhandlet.

