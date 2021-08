Se billedserie Bylaugets oldermand Jan Wold bor i byens gamle smedje og nyder idyllen med koi-karper i havedammen. Fotos: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Her er livet ikke så tosset

Næstved - 08. august 2021 kl. 07:03 Kontakt redaktionen

- Hvor mange bor her egentlig?

- Lad mig nu se, siger bylaugets oldermand Jan Wold, der lukker øjnene og begynder at tælle.

- To, fire, otte, ni, 12, 14....

Og mens Jan Wold tæller videre, da han kender hele byen, så lad os byde læserne velkomne til Store Røttinge, et lille samfund syd for Tappernøje, der ligger der og hygger sig for enden af en vej, der ender blindt. For Sydmotorvejen ligger blot en kilometer væk, så i dag er der kun én vej der fører til Store Røttinge, hvor alle hilser på alle.

- 18, 21, 26, 28..

Nabo til kæmpemøller Jan Wold tæller videre og fortæller også om en by, der har rejst sig igen efter i 2015 at være blevet ufrivillig nabo til tre mægtige møller på en mark én kilometer syd for byen.

- Vi har lært at leve med dem. Om sommeren genererer de os ikke, når der er blade på træerne. Men når bladende falder og det blæser og regner, kan vi høre den der dybe lavfrekvente lyd »wush, wush, wush«. Vi kan også høre motorvejen. Men den har vi også lært at leve med, siger Jan Wold.

Store Røttinge tæller 20 huse og fem nedlagte landbrug midt i byen, plus en masse havehøns og ænder, der boltrer sig i byens to gadekær. Og det var faktisk gadekæret, der var skyld i at Store Røttinge fik et bylaug. Dermed kunne byen søge kommunen om penge til oprensning. Men nu er det groet grønt igen, da gadekær har det med at gro til i sump og rørskov.

- Vi fik 250.000 kroner fra kommunen. Det var vel en slags kompensation for møllerne. Og ænderne i gadekæret, dem har jeg selv opfostret i mit badekar, fortæller Jan Wold.

Pendlerby Ligesom flere andre i byen pendler han til arbejdspladsen i hovedstadsområdet. Store Røttinge nyder godt af nærheden til motorvejen og det tager kun én time fra arbejdspladsen i Tåstrup til han atter kan svinge ind i idyllen, hvor bylauget arrangerer Sct. Hans-fest, sommerfest og julestue, når tiden nærmer sig.

Jan Wold glæder sig også over igen at kunne høre børnelatter i byen. For de nye naboer er netop flyttet ind. Det er Mikkel Larsen og hans kone Joy, som bærer rundt på lille Viktor på 0 år. De kommer fra en villa på Norgesvej i Næstved og har ikke fortrudt, at de fravalgte byen til fordel for et liv i landsbyen.

- Jeg er tømrer og har altid drømt om et liv på landet. Alle er pisseflinke her i byen og vi passer godt på hinanden, siger Mikkel. Og møllerne var ingen hindring for et liv i idyllen.

- Møllerne? De generer os overhovedet ikke. Og tjek lige den her udsigt til gadekæret. Det er panorama, der vil noget.

Der er kun ét hus i byen som oldermanden ikke er stolt af. Det er et forsømt gammelt bondehus, der gennem stråmænd lejes ud til østeuropæere som kortvarigt dukker op og forsvinder igen.

- Politiet kom forbi og fandt en skunk-fabrik. Det var ikke godt.

Nu har Jan Wold talt færdig.

- 38. Lige nøjagtig 38 bor vi her i byen, siger Jan Wold.

Og vi skal hilse og sige fra de langt de fleste, at livet i Store Røttinge, det er slet ikke så tosset endda.

