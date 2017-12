Her er der plads til 140 nye sommerhuse

Det er ændringer i planloven, der gør det muligt at udstykke op mod 6000 sommerhusgrunde i hele Danmark over de kommende år. Staten afgør, hvor grundene skal placeres, og kommunerne kan søge. Men forudsætningen for at få tilladelse er, at man har udarbejdet et turismetilæg til sin kommuneplan. Tillægget beskriver de enkelte områder, og konsekvenserne af at bygge nye sommerhuse.