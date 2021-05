Se billedserie Nicolas Fylking Storm er passioneret padelspiller og demonstrede hvordan en god omgang padel skal spilles, da Næstved Firma Sport lørdag indviede byens to første baner. Fotos: Gitte Skovgaard Kristensen

Her er byens første padelbaner: Kom og spil - det er skide skægt

Næstved - 29. maj 2021 kl. 14:39 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

- Det er sjovt, sundt og socialt. Lige noget for os.

Formand for Næstved Firma Sport, Lise Skovgård, fik sig noget af en åbenbaring, da hun sidste år besøgte Køge.

- Det var en mørk vinterdag, hvor vi sad og snakkede sammen efter et bestyrelsesmøde. Pludselig blev der tændt lys over padelbanerne og to ægtepar traskede ind i buret og begyndte at spille. Hold nu op, hvor var det flot. Sådan et anlæg havde jeg aldrig set før, så det må vi også have her til byen, fastslog den dynamiske leder af firmasporten.

Og sådan blev det. Næstved Firma Sport kunne lørdag indvie byens to første padelbaner på Kasernen, hvor firmasporten har til huse.

- Vi har næsten tømt kassen for at få sporten til byen. Nu er det bare at gå i gang, siger Lise Skovgård.

Pay and play

Padelanlægget er et tilbud til til hele byen. Alle kan være med, bare de er iført gummisko og har ketcher og bolde med. Banerne kan bookes som pay-and-play. 140 kroner i timen fra klokken seks til 15 og 200 kroner i timen fra klokken 15 til 21.

- Vi har også oprettet et bookingsystem, hvor spillerne kan låne ketchere og bolde. Men internetudbyderen Nets er ikke nem at danse med. Det er noget værre smøleri, men vi håber snarest at have bookingsystemet på plads, fortæller Lise Skovgård.

De to padelbaner på kasernen har kostet 1,3 millioner kroner. Pengene er skaffet med egne midler, via fonde og en håndsrækning fra kommunen. Nu er det bare om at bruge banerne og svinge ketcheren, der ligner et forstørret bordtennisbat.

Vild med padel

Nicolas Fylking Storm er første mand i buret. Han er passioneret padelspiller og opdagede spillet første gang under et ferieophold på La Santa Sport i 2011.

- I Spanien er padel den næststørste sport efter fodbold. Du tager det bedste fra tennis og det bedste fra squash, så har du padel. Det er nemt at spille og alle kan lære det, forklarer Nicolas Fyling Storm, der indviede banerne og sammen med tre kammerater demonstrerede fikse underhåndsslag og smarte server på kasernen.

Han er fint tilfreds med banerne, og håber meget at der bliver indført en abonnementsordning for de faste brugere af anlægget, så man ikke behøver at betale hver gang man har lyst til en omgang padel.

Flere baner på vej

Næstved Firma Sport er dermed de første der får padel til byen. Men flere andre aktører er på vej. Til september åbner fem indendørs baner i Storhallen på Maglemølle og Næstved Tennis Klub er også i gang med at få finansieringen på plads til tre padelbaner på Nygårdsvej.

- Er der noget jeg ikke har forstand på, så er det padel. Men herligt at kunne hjælpe med at få sporten til byen, lød det fra kulturudvalgsformand Linda Frederiksen (S) inden hun svang køkkensaksen og klippede snoren over til byens første anlæg, der præsenterer sig smukt for foden af rulleskøjtebanen på den gamle kasernegrund.