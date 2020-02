Her er Herlufsholms nye rektor

- Vi mener, at vi har fundet den bedste rektor for Herlufsholm og er rigtig glade for, at Mikkel Kjellberg med sit fokus på faglighed og elevtrivsel skal være med til at sikre, at Herlufsholm kan forblive en markant og førende skole i Danmark. En skole med fokus på at uddanne det hele menneske, så det kan gå foran og tage ansvar - for sig selv, for andre og for det fællesskab, vi alle er en del af. Vi ser derfor frem til det fortsatte samarbejde og Mikkel Kjellbergs ledelse af Herlufsholm, udtaler betyrelsesformadn Torben von Lowzow.