Christian Dreisig er formand for Svovlstikkerne, der har delt hjælp ud til trængende børn i ti år.

Send til din ven. X Artiklen: Her er "Årets Lokale Forening" i Region Sjælland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her er "Årets Lokale Forening" i Region Sjælland

Næstved - 16. december 2020 kl. 09:15 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Sidste år uddelte Svovlstikkerne julepakker med julemad og gaver til børnene for 350.000 kroner. I år har foreningen tæret på reserverne, for på grund af coronaen har det ikke været muligt at samle penge ind ved arrangementer som spinning, banko og julekoncerter. Derfor hjælper det med de 25.000 kroner som Svovlstikkerne får fra brændstofselskabet Go'on.

- Vi er rigtig glade og beærede over at Svovlstikkerne har vundet, og pengene har vi hårdt brug for i år, siger Christian Dreist, der er formand for Svovlstikkerne.

499 foreninger nomineret Go'on har uddelt i alt 400.000 kroner de 25 foreninger, som danskere har givet flest stemmer i konkurrencen "Årets Lokale Forening 2020" på støtdelokale.nu. En jury stod for den endelige udvælgelse af vinderforeningerne. Begrundelsen for at vælge Svovlstikkerne til regionsvinder på Sjælland er en anerkendelse af foreningens store arbejde med at hjælpe de børn, som normalt har det rigtig svært. Børn, der med hjælp fra Svovlstikkerne får mulighed for at kunne sige til kammeraterne i skolen, at de også har fået en god julegave.

Spreder juleglæde Juryen vil også gerne hjælpe en forening, der på grund af coronaen har fået fjernet stor set alle andre indtjeningsmuligheder, og håber at pengene kan være med til at sikre, at der også i år bliver gaver til de børn, som ellers ikke har udsigt til ret meget glæde ved juletid.

- De 25.000 hjælper, men vi har også heldigvis sparet op. Så vi kan også i år hjælpe alle ansøgerne med et julemåltid og gaver til børnene, siger Christian Dreist fra Svovlstikkerne.

relaterede artikler

Carmen synger for julehjælp 25. oktober 2020 kl. 16:17