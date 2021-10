Se billedserie VINDMØLLE I HERLUFMAGLE

Send til din ven. X Artiklen: Her banker hjerterne for den gamle mølle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Her banker hjerterne for den gamle mølle

Næstved - 09. oktober 2021 kl. 05:15 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

- Nu skal du bare se her.

Peter Castberg er i sit es, når han viser rundt i Herluflille Mølle, der siden 2004 har undergået den fulde forvandling fra en regulær ruin til et arbejdende møllemuseum, med vinger der drejer rundt og maler mel, akkurat som i gamle dage.

Det hele er sket takket være frivillig arbejdskraft og bidrag fra velgørende fonde, senest Sjællandske's fond, der har ydet 20.000 kroner til møllelauget, som betegner sig selv som en flok gamle nisser med hjerter der banker for bevarelse af dansk kulturarv.

- Jeg er 77, det samme er Jens og Tage han er 73. Men vi kan stadig finde ud af det meste selv, fortæller Peter Castberg og overlader ellers ordet til Jens Lyhne, der er god til ord, men en kluddermikkel til praktisk arbejde.

Fortællingen begynder Jens Lyhne's fortælling begynder i 2003, hvor den gamle møller Helge Larsen tog initiativ til at stifte et møllelaug og efterfølgende drive møllen som arbejdende museum.

- Helge døde året efter, men heldigvis nåede han at se vingerne dreje rundt igen, fortæller Jens Lyhne og peger på ejendommen, hvor enken Ester Larsen bor den dag i dag. 93 år og medlem af møllelauget.

- Det er samtidig historien om et lokalsamfund, der holder sammen og bidrager med idéer og arbejdskraft for at få tingene til at lykkes, tilføjer Jens Lyhne, der er skarp til at søge fonde, så møllelauget har midler til arbejdet med at få den gamle hollandske mølle fra 1884 bragt i tip-top stand.

Tre millioner fra velgørende fonde Samlet set har møllelauget samlet tre millioner kroner ind og absolut største donation er kommet fra Realdania, der har bidraget med 850.000 kroner til renoveringen.

I dag fremstår møllen komplet som den blev opført, med nye håndskårne spåner, krøjeværk og galleri - og alle er velkommen til at lægge vejen forbi og blive klogere på den nære fortid, hvor de fleste danskere levede og arbejdede på landet og hvor mølleriet var en vigtig del af det lokale samfund.

Og lokalsamfundet har taget møllen til sig. Skoleklasser fra Glumsø og Herlufmagle og privatskolen i Tybjerg er flittige gæster i møllen og senest er der indgået samarbejde med Glumsø Pensionistforening, der tæller 400 medlemmer, om løbende besøg i det gamle mølleri, hvor melet kan købes for 20 kroner posen.

- Hvis du inviterer konen ud på en cykeltur, kan du også få en privat omvisning. Jeg bor fem minutter fra møllen og kommer gerne og viser den frem, siger Jens Lyhne.

Flere unge skal med i lauget For sådan er de i Herluflille. Flinke og fremkommelige. Men også helt bevidste om, at der må et generationsskifte til i møllelauget, hvis møllen fortsat skal være et aktiv for lokalsamfundet.

- Indrømmet. Vi er nogle gamle nisser, men Spar Nord-fonden har netop udstyret os med 10.000 kroner til et generationsskifte, så vi skal op i Teatergade i Næstved på onsdag og modtage prisen, siger Jens Lyhne.

Opskriften på at få flere yngre kræfter til at interessere sig for mølleriet er: Åbent hus med mel og pandekager, musik, arrangementer for børnefamilier, spejdere og andet godtfolk.

En flok herlige gamle gubber Og det skal nok lykkes - for i Herluflille er der tro på tingene, nu hvor møllen drejer rundt igen og hver en skrue, hver en bolt og hver en spåne er blevet efterset og smurt af gamle gubber med sans for håndværk fra gamle dage.