Se billedserie Købmand Lars Holm Christensen (th) fra Meny Næstved ønsker Henrik Thimgaard held og lykke som købmand i Meny Faxe. Henriks sidste arbejdsdag i Næstved er på fredag: Foto: Dorte Rye Silbo

Send til din ven. X Artiklen: Henrik siger farvel til Meny Næstved Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Henrik siger farvel til Meny Næstved

Næstved - 14. september 2021 kl. 16:00 Af Dorte Rye Silbo Kontakt redaktionen

Butikschef Henrik Thimgaard skal være selvstændig købmand i Faxe og Brian Davidsen bliver Meny Næstveds nye butikschef.

Hvis man er vant til at handle i Meny Østergade, har de fleste oplevet den 45-årige butikschef komme susende forbi. Som altid meget flittig.

Henrik Thimgaard har længe ønsket at blive selvstændig købmand, og det har hans chef Lars Holm Christensen i Meny Næstved, godt været klar over. Så der er ingen, der smækker med døren. Nu er butikken fundet og Henrik Thimgaard overtager Meny Faxe 1. oktober.

- Det handler rigtig meget om timing, hvornår kommer det rigtige tidspunkt, siger Henrik Thimgaard.

Købmand i egen butik

- Det var ikke et must, at det skulle være en Meny, men jeg er rigtig glad for at det blev det, fordi jeg kender jo konceptet i forvejen. Dejligt at man stadig kan være købmand i egen butik, fortsætter han.

- Selvom vi selvfølgelig er bundet af et kædesamarbejde, kan vi i høj grad præge vores butikker.

- Det bliver vildt spændende at sætte et team, hvor vi sammen skal levere resultater. Og det at gøre et indkøbssted til et samlingspunkt for rigtig mange kunder i Meny.

Henrik Thimgaard har fået grønt lys til at tage Jonas Pedersen fra Meny Næstved med som sin højre hånd i Faxe.

Siger farvel på fredag

- Jeg glæder mig til at overtage en velfungerende butik efter købmand Simon Spring, og tidspunktet er det helt rigtige i forhold til mine to døtre, slutter Faxes nye købmand, der bliver boende i Næstved.

Henrik Thimgaard har sidste arbejdsdag i Meny Næstved fredag 17. september og det er efter 17 år i butikken ad to omgange.

Sparring mellem Næstved og Faxe

- Jeg ønsker Henrik en rigtig god rejse og alt mulig held og lykke. Muligheden er der og hans drøm skal udleves, fortæller købmand i Meny Næstved, Lars Holm Christensen.

- Henrik er klar og har gennemført et købmandskursus. Og han er altid velkommen til at bruge mig som sparringspartner, tilføjer Meny-købmanden i Næstved.

Ny butikschef er i butikken Den nye mand der overtager stillingen som butikschef er allerede i butikken. Det er 44-årige Brian Davidsen, der er ansat som souschef. Han har været butikschef i Skælskør, mens Lars Holm Christensen havde Meny Skælskør i godt tre år.

Brian Davidsen er uddannet i den tidligere Favør i Dyssegårdsparken, har været områdeleder i Bilka og en årrække først souschef og bagefter butikschef hos daværende Prima/SuperBest i Ringsted.

Hvis nogen har lyst til at ønske Henrik Thimgaard god vind, er man velkommen til på fredag at kigge forbi Meny i Østergade. Så kan det være han giver et lille glas i vinafdelingen.