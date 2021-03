Tidligere borgmester Henning Jensen fylder 75 år 21. marts. Her et billede fra hans barndomsgade. Henning Jensen er kendt som en god fortæller i Næstved. Foto: Anders Ole Olsen

Henning Jensen fylder 75 år

Næstveds tidligere borgmester Henning Jensen (S) har båret sin bys gyldne kæde i næsten 23 år, og med sit store engagement og klare visioner har han i knap 40 år været med til at udstikke den politiske kurs både i hjembyen, som medlem af bestyrelsen i KL (Kommunernes Landsforening) og i EU's Regionsudvalg.

Næstved-borgmesteren har gennem årtier været en markant skikkelse i dansk kommunalpolitik, men karrieren kunne have taget en helt anden retning. Som 17-årig blev Henning Jensen optaget som elev på A.P. Møllers berømte shippingskole, og han afsluttede uddannelsen i 1966 med topkarakterer og en belønning, der blev overrakt af skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller personligt.

Men Henning Jensen gjorde det nærmest utænkelige. Han droppede en lovende shipping-karriere hos Mærsk til fordel for en uddannelse som lærer på Haslev Seminarium. Her blomstrede interessen for politik, og i 1974 blev han første gang valgt til byrådet i hjembyen Næstved på Socialdemokratiets liste, og den politiske rejse sluttede først, da han forlod Næstved Byråd ved udgangen af 2013.