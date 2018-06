Helmuth Lotti og Anette Heick skal fylde arenaen

Anette Heick var taget et smut fra Malmø til Næstved for at præsentere sit Melodi Grand Prix-show. Hun havde taget guitaristen Andreas Lund med, og de gav et par smagsprøver på, hvad man kan forvente. Det blev til blandt andre »Volare«, »Making Your Mind Up« og Anders Frandsens »Lige der, hvor hjertet slår«. Foto: Robert Andersen