57-årige Helle Knudsen var i jobpraktik i Rema 1000 på Erantisvej i et år uden at få løn - hun fik kun kontanthjælp. Politikerne er enige om, at det ikke er jobcentrets stolteste stund, mens købmand Kristian Nielsen afviser kritikken. Foto: Robert Andersen

Helle-sagen: Rema 1000 vil tage en snak med jobcenter

Næstved - 12. februar 2020 kl. 18:41 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ærgrelse at spore i stemmen på kommunikationschef i Rema 1000 Danmark Jonas Schrøder over sagen om Helle Knudsen, der arbejdede gratis i et år i Rema 1000 på Erantisvej i Næstved.

- Vi vil helt klart tage en snak med Næstved Kommune. Nu tager vi en evaluering. Om vi skal være skarpere med aftalerne, er svært at sige, siger han.

Jonas Schrøder fortæller, at de naturligvis ikke er interesseret i, at nogen får den oplevelse, som Helle Knudsen fik.

Han er dog ikke meget for at sige noget om den konkrete sag, men mener, at det generelle samarbejde med landets kommuner er godt.

- Der er i hvert fald flere misforståelser i den sag, siger han.

Han mener ikke, at det vil få indflydelse på, om Rema 1000 i fremtiden vil tage borgere i virksomhedspraktik.

Han mener, at detailbranchen er et godt sted at afklare borgerne - der er mange forskellige opgaver, og man kan variere timeantallet. Det bliver aftalt med den enkelte kommune.

- Det er ikke alle, vi har job til, men nogle gange ansætter vi nogle, siger han.

