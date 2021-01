Helle Blak (uden for partierne) har meldt sig ud af SF. Det var et svært valg og skyldes den lokalpolitiske linje.

Helle Blak siger stop og melder sig ud af partiet

Hun har allerede sagt, at hun ikke genopstiller. Nu forlader hun partiet SF, og det sker med et smæk med døren.

Helle Blak, som nu er løsgænger, mener ikke, at hun længere kan stå inde for den lokalpolitiske linje og i kritikken af Socialdemokratiet.

- Vi har altid haft nogle dogmeregler: for eksempel at vi skal bruge taletiden på at sige, hvad vi selv vil og ikke kritisere andre. Men sådan er det ikke mere, siger Helle Blak.