Hella Joof i Arena Næstved: Mit liv som hun

Kom og oplev Hella Joof´s nye foredrag »Mit liv som hun«, når hun til juni lægger vejen forbi Næstved. Det er et foredrag om glæde og sorg. Mænd og kvinder. Barndom, ungdom og voksendom. Moderskab og datterskab. Stille og storm. Lys og mørke. Drømme. Nederlag. Om at ride og falde af hesten, og at komme op på hesten igen. Om at sadle om. Om at flytte på landet. Om succes og fiasko.