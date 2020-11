Helikopterredning: Mand reddet op af sø

Opdateret: En mand blev reddet op af Tystrup Bavelse sø fredag formiddag klokken 11.21. Manden var ude for at fiske, men var ved et uheld røget i det kolde vand.

En mand i en jolle kom forbi og holdt den uheldige fritidsfisker fast, men kunne ikke få ham op i båden igen.

Derfor kontaktede han alarmcentralen. En helikopter blev sendt af sted, og fritidsfiskeren blev reddet op af det kolde vand og bragt til sygehuset til genopvarmning, oplyser politiet.