Helge Adam Møller vil sætte farten ned

Næstved - 03. september 2021 kl. 15:25 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

De Konservative i Næstved Byråd er hurtige ude af startblokken og vil sætte farten ned.

Helge Adam Møller har sendt en mail til borgmester Carsten Rasmussen, hvor han foreslår, at Næstved Kommune i en fart får tilmeldt sig den nye forsøgsordning, som Trafikminister Benny Engelbrecht (S) netop har sat i vej.

Ministeren søger 15 forsøgskommuner, der vil være med til i en periode på tre år at sætte farten ned på vejene fra 50 km/t til 40 km/t i tæt bebyggede områder - vel at mærke uden at politiet skal tages med på råd først.

- Det handler først og fremmest om at sørge for, at hastigheden kommer ned, hvor bløde og hårde trafikanter møder hinanden. Af hensyn til trafiksikkerheden. En anden vigtig pointe er, at flere kommuner længe har ønsket bedre muligheder for at sænke hastigheden i udvalgte områder. Derfor laver vi nu en forsøgsordning i tre år for at prøve det af, siger transportministeren til DR.

Godt for sikkerheden Den ide er de lokale konservative med på, så de tre medlemmer af byrådet Helge Adam Møller, Anette Brix og Thomas Palmskov opfordrer borgmesteren til hurtigst muligt at få sendt en ansøgning af sted.

De skriver til ham, at den konservative byrådsgruppe godt vil foreslå, at kommunen hurtigst muligt søger om at blive en af de 15 kommuner.

De forestiller sig, at de udvalgte vejstrækninger her i kommunen især vil være vejstrækninger - eller nærmere afgrænsede områder - hvor vejen ikke har væsentlig betydning for den generelle trafikafvikling.

Erfaringer viser, at det er i byerne der er størst risiko for at gående og cyklister bliver dræbt eller kvæstet ifølge Helge Adam Møller, som fortsætter:

- Næsten 80 procent af alle de dræbte og de, der kommer til skade i byerne er bløde trafikanter, så en deltagelse i forsøget vil med stor sandsynlighed kunne mindske antallet af tragiske ulykker, uden at den nødvendige trafikafvikling forhindres.

Jo mere jo bedre Og den er borgmester Carsten Rasmussen helt med på. Ja, han synes, det er en fremragende ide, ministeren der har fået.

- Jo mere kommunalt selvstyre vi får jo bedre, siger han og fortsætter:

- Det er jo os, der ved, hvor skoen trykker. Jeg har altid ment, at vi bestemmer jo bedre.

Carsten Rasmussen fortæller, at man har indført en 40 km/t-zone gennem hele landsbyen Næstelsø, og det var en langvarig proces, hvor blandt andre politiet skulle tages med på råd.

Så hvis kommunen selv kan tage beslutningen, vil det sætte farten op i beslutningsprocessen, når man vil sætte farten på vejene ned.

- Jeg har lige talt med nogle borgere i Everdrup, som også gerne vil have sænket farten og måske lavet nogle bump, siger Carsten Rasmussen.

Han er sikker på, at der også er masser af steder i Næstved By - i villakvartererne - hvor man med fordel kunne sænke hastigheden til 40 km/t.

Jo før jo bedre Den konservative gruppe ser gerne, at Næstved Kommune søger meget hurtigt og håber, at byrådet kan tilslutte sig dette, f.eks ved skriftlig procedure.

Ordningen skal ifølge ministeren allerede træde i kraft om to måneder og ofte er det jo sådan, at de, der søger hurtigt, har en større chance for at blive udvalgt. De håber, at det kan klares inden næste byrådsmøde 21. september.

Det forventer Carsten Rasmussen sagtens kan klares.

Kommunaldirektør Rie Perry er på sagen, og borgmesteren mener, at man allerede i løbet af næste uge kan sende en ansøgning til Trafikministeriet afsted.

Formalia skal lige på plads, og Carsten Rasmussen ved endnu ikke, om beslutningen skal tages af byrådet, Økonomiudvalget eller det »bare« kan klares i Teknisk Udvalg. Byrådsmedlemmerne kan forvente en mail fra borgmesteren allerede i løbet af weekenden.

- Så må vi bare håbe, at folk overholder de nye fartbegrænsninger, siger han.

Helge Adam Møller (K) er på vej ud af kommunal politik, men vil gerne have fire år mere i regionsrådet. På vej ud af byrådet, synes han, at det er en god ide, at Næstved Kommune kommer med i forsøgsordningen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

