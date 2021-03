Borgmester Carsten Rasmussen og Helge Adam Møller foreviget i 2012 i forbindelse med Næstved Hallens fødselsdag. Nu er det Carsten Rasmussen, der runder 50 år - han får et verbalt skulderklap af byrådets grand old man - det er ham til højre... Foto: Jens Wollesen

Helge Adam Møller: Tillykke kære borgmester

Næstved - 17. marts 2021 kl. 08:31 Af byrådsmedlem Helge Adam Møller Kontakt redaktionen

Fødselsdag I dag (17. marts, red.) fylder du rundt, 50 år, men desværre uden fest, reception og taler Det har du ellers fortjent, men så må du nøjes med et par "borgerlige ord" her i avisen.

Jeg kender få der har/har haft så mange forskellige kasketter som du: Flaskedreng, kolonihavemand, vejmand, ægtemand, spillemand,giftefoged samt meget mere. Og så lige borgmester de sidste 10 år. Alle jobs gennemført med energi, godt humør og flotte resultater. Det fortjener respekt, også fra oppositionen.

Klap dig selv på skulderen Det har været en god oplevelse, at arbejde sammen med dig gennem 8 år. Vel er vi ikke altid ganske enige, men din ærlighed, engagement, viden, og indsats for at skabe brede flertal - til gavn for hele kommunen - aftvinger respekt.

Et toårigt kommunaltbudget er det kun få borgmestre der lykkes med, og når så alle i byrådet fra Enhedslisten til Ny Borgerlige stemmer for, så er det tilladt for borgmesteren at klappe sig selv på skulderen (ikke på borgmestermaven, for den er jo forsvundet).

Du er en stikender Skal jeg nævne en enkelt egenskab der irriterer mig er det at der ikke findes den vej, sti, vandløb eller bygning i hele kommunen som du ikke kender. Skal en sag om en lokalitet behandles i økonomiudvalget, og jeg på min på min cykel har været ude og inspicere lokaliteten, ja så kender du alligevel stedet endnu bedre end mig. Hvordan gør du?

Jeg kommer, når du fylder 60 I dit fødselsdagsinterview forleden (WKND/4700, red.) ærgrer du dig over, at Corona vil forhindre statsminister Mette Frederiksen i at kigge forbi på fødselsdagen.

Det forstår jeg. Nu må du så nøjes med en konservativ hilsen i avisen. Men Carsten der er kun 10 år til din næste runde dag, så jeg er i fuld gang med arrangere besøg af statsministeren i Næstved den 17 marts 2031.

Jeg er sikker på, at Søren Pape kommer....og mig med.