Heldig komiker med nyt show

Næstved - 03. december 2020 kl. 10:20 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

Landets største standup-navne finder vej til Næstved, og nu står det klart, at endnu en komiker kommer til byen og Grønnegades Kaserne Kulturcenter. Onsdag den 6. oktober næste år optræder Mark le Fêvre med sit onemanshow »Heldig«.

Standup'erens seneste show hed »Bøvl«, hvor moralen var, at det ikke kan betale sig at bekymre sig, da ens største frygt sjældent bliver til virkelighed. Det skulle vise sig at være en tragikomisk og meget ironisk morale, for ugen efter, at showet havde haft premiere på TV, fik Mark le Fêvre besked om, at der var fundet tegn på kræft, da han havde fået fjernet et modermærke.

- Mennesket i mig var bange, men komikeren i mig var dybt imponeret over timingen. To ting er stensikkert: 1: Jeg glæder mig til at komme ud med mit nye show. 2: Jeg tør fandeme ikke have en stor morale med, siger komikeren, der fik fjernet et stort område af huden på hovedet, men som nu er rask og i fuld vigør.

Der er dog en mission i »Heldig«, og den betegner Mark le Fêvre således:

- At få grinet tilbage, når der til tider ikke er skide meget at grine af. Showet kredser blandet andet om at få en chance til og at omfavne de bump, livet giver en på vejen, i stedet for altid at male fanden på væggen.

Billetsalget er allerede startet.

