Heino som tamburmajor: Jeg håber de har klippet mig klog

Næstved - 11. juli 2021 kl. 06:17 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Konceptet er egentlig meget enkelt. To kendte mennesker slippes løs ude i kommunerne, hvor den ene fiser den af, mens den anden skal arbejde som en hest.

Velkommen til Gæsten og Hesten på DR 2, der har premiere lørdag den 17. juli og denne gang med et særligt sydsjællandsk twist. Næstved-egnens egen Heino Hansen er nemlig med som vært, når verdensdamen og livsstilseksperten Christine Feldthaus byder velkommen til sæson nummer tre af det populære tv-program.

- Christine Feldthaus hun var helt klart årsagen til at jeg sagde ja. Hun er helt uden filter og man er aldrig i tvivl om, hvad hun tænker for det udkommer under ét sekund senere, siger Heino Hansen.

Tamburmajoren er også kommunal Sæson tre handler om kommunerne og alt hvad der er kommunalt. Lørdag går turen til Vejen, en kommune som Christine Feldthaus og Heino Hansen ikke anede eksistensen af. Men efter tre dage i lære som både pedel, naturvejleder og kunstkender er kommunen indprentet i de to for evigt. Kommunen vil heller aldrig glemme aldrig glemme Heino Hansen, der får lov at føre den kommunale tamburstok hos den berømte Vejen Garden.

- Det var noget af en øjenåbner. Jeg troede kun det var alt det kedelige, der var kommunalt og jeg har altid ment, at der var større chancer for at få tæsk oppe på Borgerservice end nede på Café Tyren.

Klog på kanalen Hidtil har tv-seerne lært den vindøjede komiker at kende som hyppig gæst på TV Zulu og i flere TV2-programmer - senest med successerien »Hvad Heinos fatter gør«, hvor han i seks programmer tog sin far, Bjarne Hansen, med rundt i landet for at opleve noget sjovt sammen og udvide sin fars horisont. Denne gang gælder det kulturkanalen DR2 - men Heino har ikke bestræbt sig på at lyde ekstra klog, selvom udsendelserne ruller over skærmen på den kloge kanal.

- Jeg har faktisk glædet mig til DR2, for jeg vil hellere sige noget sjovt om noget klogt end at sige noget sjovt om noget ligegyldigt. Okay det er den kloge kanal, men så må de klippe mig klog, hvis de ellers har klippere nok på kanalen, for jeg er jo bare som jeg er.

Syv shows i byen Lige nu går sommeren med hyppige bleskift på parrets barn nummer to og forberedelse til Heino Hansens første Comedy-show med hele syv optrædener i Næstved. Det er ny rekord på Grønnegade, der aldrig har oplevet noget lignende, men interessen for bysbarnet er enorm i Næstved.

- Jeg har faktisk aldrig optrådt på Grønnegade før, og hvis det er noget lort, så skal jeg nok give en anmeldelse.

Heino Hansens tur rundt i Danmark begynder 28. august, men allerede fra på lørdag den 17. juli kan du glæde dig til fire nye afsnit af Gæsten og Hesten på DR2. Heino Hansen sprang til, da programmets medvært i de to første sæsoner, Melvin Kakooza, var nødsaget til at trække sig i forbindelse med et sygdomsforløb.