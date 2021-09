Se billedserie Foto: Jan Jensen

Heino freestyler på hjemmebane

Næstved - 10. september 2021 kl. 20:28 Af Anita Corpas

Heinoshow: Det kræver gode mavemuskler at være publikum til stand-up komiker Heino Hansens show. Sygt sjovt. Fra start til slut. Salen hulker af grin, og for alle os 49+ eller so kan næsten umuligt have helbred til at le nærmest uafbrudt i halvanden time.

Stand-Up komiker Heino Hansen indtager sin hjemby, og frem til maj næste år er hele syv show sat op i Grønnegades Kasernes Kulturcenter. De seks er allerede udsolgt.

Alligevel må det unægtelig være lidt af en præstation at møde sit ophav på hjemmebane.

Over halvdelen af publikum i Ny Ridehus denne aften er fra Næveren. Resten er kommet langvejs fra over hele Sydsjælland. Og forventningerne er tårnhøje.

Heino Hansen forstår sig på den underspillede selvironiske næver-humor.

- Godt at se jer. For I gad ikke komme, da jeg var bager, siger han og skuler som bekendt i alle retninger ud over de 750 maksimalt besatte publikumssæder.

Skal tabe sig Heino Hansen causerer over, at hans kone ønsker, at hans skal tabe sig.

- Mit BMI-tal er for højt.

- I ved, BMI står for »Bolleven har mistet interesseren«, og tallet angiver den mængde tid, der går mellem, man får sex...

Salen flejner. Så er vi ligesom i gang. Og ja Heino er glad for området under bæltestedet. Men det er altså sjovt.

Klokken 19:24 ankommer tre meget forsinkede næstveder, der helt umuligt kan mase sig diskret ind på anden række foran scenen.

- Ja, så mangler I vel også bare lige at puste en badering op, siger Heino Hansen tørt til de forsinkede, der afbryder hans show. Og publikum får dermed en forsmag på hans stortalent for at gribe situationen og improvisere.

Heino spør' de ankommende, hvorfor de kommer for sent, og de svarer med alt fra at have læst forkert på billetten til at være faldet i søvn ovenpå lidt rødvin...

- Så er der rigtigt nok besøg fra Digterkvarteret, råber Heino, og selvom det selvfølgelig ikke er pænt at le af andre mennesker, så er det helt umuligt ikke at skraldgrine - også af den lokale reference til Næstveds pænere kvarter.

Komik og tragedie Som det ofte er med en morsom optræden, gemmer der sig også her en tragedie under al komikken.

Heino Hansen lægger ikke skjul på vanskelig barndom med skilsmisse, mobning, og med at måtte bo i en campingvogn med sin mor og søskende.

Han bruger det i sit stand-up og fortæller, at han i skolen blev kaldt både camping-Heino, og da hans mor blev proforma-gift blev han også kaldt tyrker-Heino.

Stormester-rolle Heino Hansen fortæller, at han måtte hjælpe til med at holde illusionen om et rigtigt ægteskab kørende, når politiet kom på uanmeldt besøg i hjemmet.

- Jeg fik min første »stormester-opgave« som 11-årige, fortæller Heino med reference til TV2's program »Stormester«, hvor en række kendte løser opgaver, gerne på en kreativ måde, hvor også hans selv har deltaget.

Heino Hansen læser sin opgave op: »Politiet er på trapperne. Du har 10 minutter. Skaf en tyrker«.

- Jeg ringede til pizzamanden på Åderupvej og bestilte en no. 4 med ekstra opholdstilladelse.

Heino Hansen afslører også, at han gerne ville have været journalist.

Men det blev desværre kun til at bestyre en brevkasse, hvor han efter eget udsagn har fået alle de bedste spørgsmål nogensinde, fortæller han.

Fx den her; Kære Heino. Kan du se begge sidespejle, når du kører bil?

- Jar mand - mit problem er ikke sidespejlene, men at jeg ikke kan se forruden....

For de hurtige er der stadig ledige pladser til Heino-show i maj.