Heino Hansen sætter rekord på kulturcenteret

Næstved - 29. september 2020 kl. 04:43 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

Til næste år drager standup'eren Heino Hansen på turné med sit første onemanshow, og billetsalget går mildest talt strygende. Ikke mindst i hjembyen Næstved, hvor han har sat rekord på Grønnegades Kaserne Kulturcenter.

Således blev det første show udsolgt på en halv dag, og et ekstra show blev planlagt. Her gik det også forrygende med salget, så endnu et blev plottet i kalenderen - og derefter endnu et.

Ret vildt Heino Hansen er nu oppe på fire datoer i Næstved med det samme show, og det har ingen andre præsteret før ham.

- Der er solgt næsten 100 billetter til det fjerde show, så det skal nok også blive udsolgt. Vi kan ikke afvise, at der også kommer et femte show. Der har været virkelig stor interesse for ham, siger John Nørbjerg, leder af kulturcenteret.

For den 36-årige komiker, der er født og opvokset i Næstved, betyder rekorden meget - og det kom faktisk lidt bag på ham.

- Det er ret vildt, og jeg er virkelig glad, for det er jo på hjemmebanen. Tidligere havde Mick Øgendahl jo rekorden, og det skal da ikke være en fra Falster, der har den. Jeg fik beskeden fra min manager i en sms, og der kunne jeg mærke, at det betød ret meget - faktisk mere, end jeg lige troede, at det ville, siger Heino Hansen. Artiklen fortsætter under billedet.

- Vi kan ikke afvise, at der også kommer et femte show. Der har været virkelig stor interesse for ham, siger John Nørbjerg, der er leder af kulturcenteret. Foto: Jan Jensen

Ikke en båndoptager Hvis man tror, at alle fire - måske fem - shows bliver ens, så tager man fejl. Heino Hansen har nemlig sat en procentdel af sit show af til, at det kan ændre sig fra gang til gang. Her spiller improvisation også en vis rolle.

- På den måde holder jeg mig i gang. Jeg har indlagt små kasser, der kommer til at bære præg af, hvem jeg optræder for. Det skal ikke bare være at tænde for en båndoptager - jeg har brug for, at der skal være en ubekendt, når jeg går på scenen, siger standup'eren og fortsætter:

- Jeg har prøvet at lave det samme show i december så mange gange, at jeg til sidst stod og tænkte på, om jeg mon havde nok kulørt tøj til at sætte den næste vask over, når jeg kom hjem. Jeg stod simpelthen og planlagde praktiske gøremål, mens folk grinede af mig. Jeg blev sur på mig selv, for sådan skal det ikke være, og jeg lærte meget af det.

Standup har medvind Når Heino Hansen kan sætte rekord, skyldes det ikke coronatiderne og halvtomme sale. Således er alle shows solgt ud til de små 500 publikummer, der er plads til på kulturcenteret.

Hvis coronaen stadig hærger til det første show i marts eller ekstrashowsene i september og november, bliver publikum delt op i to, og der bliver to optrædener samme dag. Sådan som det sker med for eksempel standup-kollegaen Nikolaj Stokholm, der har solgt beskedne tre sale til sine shows her i efteråret.

- Det ender så med at blive seks shows, men han er altså stadig efter Heino Hansen. Generelt må vi sige, at standup har lidt mere medvind end normalt i øjeblikket, og det kan vi mærke. Heino Hansens succes skyldes dét, samt en kombination af flere ting, tror jeg. Dels er han eksponeret meget på tv, og dels er showsene så langt ude i fremtiden, at folk - ligesom os - tror og håber, at det bliver godt igen til den tid, lyder det fra John Nørbjerg.

Heino Hansen er i øjeblikket aktuel som vært på TV 2-programmet Klipfiskerne.

