Havnemøde flyttes: Virtuel havnedebat giver ingen mening

Nedlukningen af store dele af samfundet rammer nu også den længe ventede byrådsdebat om erhvervshavnens fremtid. Mødet skulle have fundet sted den mandag den 18. januar. Men havneformand Kristian Skov-Andersen (V) og borgmester Carsten Rasmussen er blevet enige at flytte mødet frem til mandag den 15. marts, hvor det forhåbentlig igen er muligt at samles i større tal.

- Vi er blevet enige om at mødet er alt for vigtigt til at kunne afvikles virtuelt. Den debat er jo helt afgørende ikke bare for havnens, men for hele byens fremtid, siger Kristian Skov-Andersen.