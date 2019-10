Se billedserie Havneudvalgsformand Kristian Skov-Andersen ærgrer sig over, at Næstved Havn er dømt ude som fremtidig placering af ny svømmehal. Foto: Kim Palm

Havnebestyrelsen: For tidligt at droppe svømmehal på havnen

Næstved - 16. oktober 2019

- Havnen er den optimale placering af ny svømmehal.

Det mener formanden for havnebestyrelsen, Kristian Skov-Andersen (V), der ærgrer sig over, at byrådet har så travlt med at få en ny svømmehal til byen, at havnen ikke kommer i spil.

- Det siger sig selv, at vi ikke kan nå at få spaden i jorden i indeværende valgperiode, hvis svømmehallen skal placeres på havnen. Men havnen ville være den oplagte placering - og selv hvis den ville blive 15 millioner kroner dyrere end Stenlængegård-projektet, er jeg sikker på at de ekstra millioner ville være godt givet ud. Det ville nemlig sende et stærkt signal til ATP og andre potentielle investorer om at Næstved satser på byudvikling på havnen, siger Kristian Skov-Andersen.

Viceborgmester Klaus Eusebius Jakobsen (RV) ærgrer sig også over, at havneplaceringen nu efter al sandsynlighed er dømt ude.

Han foreslår derfor, at politikerne tænker ud af boksen for at finde på alternative kommunale institutioner, der med fordel kan placeres på Næstved Havn.

- Det kan være et mindre museum eller eventuelt et sundhedscenter. Det er i hvert fald vigtigt, at byrådet viser, at vi vil noget med havnen, siger Klaus Eusebius Jakobsen.

29. oktober afgør byrådet, hvor i byen den nye svømmehal skal placeres. Byrådet har afsat 162 millioner kroner og foreløbig tyder alt på, at det bliver på Stenlængegård-arealet, lige ud til Østre Ringvej.