Den gamle kornsilo på havnen er hjemsted for et af Danmarks højeste kunstværker, udført af den anerkendte tyske street-art kunstner, Heinrich Beikirch. Foto: Jan Jensen

Havn vil nedrive bys vartegn

Næstved - 17. august 2020 kl. 04:43 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Noget gammel lort eller et ikonisk vartegn for Næstved? Havnebestyrelsen er ikke i tvivl. Siloen på havnens midtermole er bedst tjent med at blive revet ned.

- Virksomhederne på havnen efterspørger mere plads og vi har kun få muligheder for at udvide aktiviteterne. Derfor har vi ansøgt byrådet om tilladelse til at rive siloen ned, siger havneformand Kristian Skov Andersen.

Den gamle kornsilo har stået tom i mere end 10 år og meldes i stærkt forfald. Til gengæld er den blevet er vartegn for byen, da den huser et af Danmarks højeste kunstværker - et 35 meter højt motiv af en marokkansk fisker, udsmykket af den anerkendte tyske street-art kunstner Heinrich Beikirch.

Tilbage i efteråret 2019 søgte havnen også om tilladelse til at rive siloen ned, for at gøre plads til kommunens nye svømmehal midt på havnen. Men da byrådet valgte at placere svømmehallen på Stenlængegård forstummede snakken om nedrivning.

Nu er ønsket fremsat igen. Denne gang helt officielt og dermed bliver det op til byrådet at afgøre siloens skæbne.

