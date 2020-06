Formand for Næstved Havn, Kristian Skov-Andersen, går ind for åbenhed. Men der er alligevel en grænse for, hvad offentligheden skal vide om den kommunalt ejede havn. Foto: Thomas Olsen

Havn smykker sig med åbenhed og lukker offentligheden ude

Formand for Næstved Havn, byrådsmedlem Kristian Skov-Andersen (V), forklarer afslaget med, at der er tale om interne og fortrolige oplysninger.

- Det stemmer dårligt overens med, at flere af de mulige placeringer af en ny erhvervshavn i fuld offentlighed har været drøftet i det politiske system, siger formand for Næstved Sejlklub, Torben Søndergaard Nielsen.

Havneformanden er flere gange blevet kritiseret for, at Næstved Havn opererer i et lukket miljø, hvor offentligheden ikke har adgang. Derfor har havnebestyrelsen besluttet, at åbenhed er vejen frem. Alligevel fik sejlklubben nej til at få indsigt i havnebestyrelsens placeringer af ny havn.