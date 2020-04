Klaus Nielsen har brugt over en halv million på borde, bænke og terrassen på området: - Men det er ikke så meget pengene. Det er mere det, at det virker som en overreaktion, at folk ikke må sidde der, så længe de forstår at holde afstand til hinanden, siger han. Foto: Esben Thoby

Send til din ven. X Artiklen: Havn overtager bænke så bager slipper for bøder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Havn overtager bænke så bager slipper for bøder

Næstved - 25. april 2020 kl. 16:34 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da coronakrisen satte ind, valgte Enø Bageri-ejer Klaus Nielsen at afspærre de borde og bænke, der står på den anden side af vejen, overfor bageriet, med sorte og gule plastikstrimler. Det har dog ikke afholdt folk fra at benytte området, men ifølge Klaus Nielsen er det foregået »i fred og uden fare«, da der stadig er blevet holdt god afstand.

Han overtog området for godt fem år siden og brugte mere end en halv million kroner på borde, bænke og ikke mindst det terrasseareal, der går helt ned til vandet. Nu har han overdraget arealet tilbage til Næstved Havn.

Årsagen? Klaus Nielsen stod til at modtage en bøde på i første omgang 15.000 kroner og siden det dobbelte, for hver gang en kunde købte en is og satte sig og spiste den på arealet.

- Loven blev lavet om i mandags, så selvom jeg har afspærret, så stod jeg til en bøde, hvis området blev benyttet til at spise is købt hos mig. Men hvis man satte sig for at spise en fiskefrikadelle, ville det ikke være mit ansvar. Jeg skal jo ikke stå derude og holde øje med det og lege dørmand, siger Klaus Nielsen.

Love vedtages for hurtigt Det var en »venlig politikommissær«, som Klaus Nielsen formulerer det, der torsdag gjorde ham opmærksom på de nye regler.

- Vi får jo ikke noget at vide ellers. Han fortalte, at de ville begynde at håndhæve reglerne fra i dag (fredag, red.). Dermed havde jeg reelt kun to valg: Fjerne det hele fysisk selv, eller overdrage det til havnen. De har heldigvis accepteret at overtage det, fortæller bagermesteren og ismanden, der ikke har meget tilovers for de regler, der vedtages på Christiansborg i øjeblikket.

- Der er jo ikke nogen høringsfrist som normalt, og det er der, det går galt. Politikerne har ikke været ude i det virkelige liv. Om mine kunder sætter sig på bænkene eller terrassen, er ikke et ansvar, jeg kan tage på mig. Jeg synes, man straffer for hårdt, lyder det fra Klaus Nielsen.

Må finde ud af hvad de vil Han er heller ikke ovenud tilfreds med politiets håndtering af coronasituationen og de strikse retningslinjer.

- De er jo forbi her i Karrebæksminde flere gange om dagen, og det virker lidt, som om den ene hånd ikke ved, hvad den anden foretager sig. Jeg havde for eksempel sat skilte op på alle bordene med Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det havde to betjente godkendt. Dagen efter kom to andre og sagde, at jeg ikke måtte have de skilte op, og så fjernede jeg dem igen, siger Klaus Nielsen og fortsætter:

- Jeg har også spurgt dem, og ikke de ville sætte politistrimler op, som er mere effektive end mine gule og sorte. Det måtte de ikke, men en dag gik to betjente alligevel med til det. 20 minutter senere kom de tilbage, parkerede herude og fjernede dem igen. Jeg ved godt, det er en anderledes situation, men de må altså finde ud af, hvad de vil.

Sjællandske har forsøgt at få en kommentar fra regeringen angående reglerne på området, men det har ikke været muligt.

relaterede artikler

Chok på ferieø: Afskåret fra fastlandet i en måned 05. oktober 2019 kl. 05:52

Enø Bageri får orangeri - naboerne protesterer 26. september 2019 kl. 08:53

Se billeder: Sol og sommer i ferieparadiset 26. juli 2019 kl. 08:32