Næstved Havn blev indviet i 1938 - nu er tiden til at starte udflytning af erhvervshavnen til Ydernæs. Det giver mulighed for udnytte havne-arealerne til liberale erhverv, gallerier, restauranter og boliger.

Havn nærmer sig langsomt flytning

Næstved - 21. marts 2018 kl. 14:42 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved Havn er på vej til Ydernæs. Et enigt byråd sagde tirsdag aften ja til, at havnen kan gå i gang med at planlægge og projektere kajanlæg på de arealer, som havnen har overtaget efter Næstved Kommune.

Men samtidig med principbeslutningen om at projektere havnebyggeri på Ydernæs, skal der vedtages en strategiplan for havnens fremtid. Havnen vil købe professionel assistance til analyse-arbejdet, der skal resultere i en egentlig plan. Og ifølge borgmester Carsten Rasmussen kan planen være klar til sommer.

Næstved Havn er en såkaldt kommunal selvstyrehavn. Det betyder, at den økonomisk skal køre adskilt fra den kommunale økonomi. Men det er byrådet, der bestemmer. Og politikerne holder havnebestyrelsen i kort snor. Byrådet gav kun tilladelse til at påbegynde projektering af kajanlæg på Ydernæs, og igangsætning af planlægning af havnens fremtidige strategi.

Desuden understreger byrådet, at der ikke må igangsættes yderligere udviklings- og analysearbejder før byrådet har formuleret en ejerstrategi. Og kommunen ønsker at være med i planlægningsarbejdet.

I første omgang handler det om at flytte havne-aktiviteter til Ydernæs og dermed frigive havne-arealer i den nuværende havn. Mange drømmer om, at der i stedet for pakhuse, siloer og store mængder træstammer bliver etableret erhverv, gallerier, restauranter og boliger i havneområdet.

For et par år siden overtog Næstved Havn et 27 hektar stort areal på Ydernæs efter mageskifte med kommunen. Arealet ligger uden for Svingbroen på østsiden af Kanalen.

Ud over at anlægge kajanlæg skal der graves ud til svajebassin, hvis kajen skal benyttes.

En langtidsdrøm er, at der også etableres havnekaj på vestsiden af Kanalen, men her ejer havnen ikke jord.

Det gør den til gengæld i Karrebæksminde. Og en del af havnebyggeriet kan måske tænkes finansieret af indtægter fra salg af de mere end 100 sommerhusgrunde, som havnen ejer i Karrebæksminde.

Men der er mange spørgsmål om økonomi og fremtid for en indlandshavn som Næstved/Ydernæs Havn. Under alle omstændigheder vil havnen være begrænset af Græshoppebroen i Karrebæksminde og Kanalen.

Samt en relativ lav vanddybde på under seks meter.

