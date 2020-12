Der er julelys for alle pengene hos Frank Møller på Ringstedvej Fotos: Kim Larsen

Haven lyser igen op på Ringstedvej

Frank Møller på Ringstedvej i Glumsø skuffer ikke i år, hvor haven er pyntet haven op med alverdens jule-lys-genstande. Det er et syn, der får mange til at køre forbi og se hvad familien i Glumsøs vel nok mest oplyste have har fundet på i år.