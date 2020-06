Hold et havemøde om fjernvarme for dine naboer. Sådan lyder et alternativt forslag fra Næstved Fjernvarme til den del af beboerne i Åderupkvarteret og Sydbyen, som nu får tilbudt fjernvarme for første gang.

Havemøde om et varmt emne

Næstved - 24. juni 2020 kl. 14:11 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved Fjernvarme skal have flere kunder i butikken. Åderupkvarteret og Sydbyen kobles på fjernvarmenettet næste år og Næstved Fjernvarme havde derfor inviteret til sinformationsmøde. Men så kom coronaen.

I stedet for at sidde skulder ved skulder i et tætpakket lokale har Næstved Fjernvarme opfundet begrebet Havemøde. Sammen med beboerne i nabolaget inviterer man indenfor til havemøde, hvor man kan få oplysninger om fremtidens varmekilde. Målet er at levere fjernvarme til 90 procent af forbrugerne i Næstved i 2035.

- Med havemøderne ønsker vi at tage hensyn til dem, der på grund af corona ikke har lyst eller mulighed for at deltage i de større møder, vi holder i august og september, siger Jens Andersen, der er direktør i Næstved Fjernvarme.

Tør stille spørgsmål Havemøderne er ikke kun forbeholdt folk, der ønsker at holde social afstand.

- Tilbuddet er for alle, der har fået besked i postkassen om, at de nu kan vælge fjernvarme. Havemøderne er en ny oplevelse, også for os. Vores energikonsulenter glæder sig meget til at fortælle om fjernvarme, og hvordan man bliver tilsluttet gratis, siger varmedirektøren.

Han vurderer, at der sikkert er flere, som tør stille spørgsmål ved havemøderne, hvor der er fem-10 naboer samlet fremfor at skulle gøre det foran en sal fuld af mennesker.

Havemøderne kan aftales telefonisk med Næstved Fjernvarme ved at ringe på 55725665.

