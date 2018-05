Manden er sigtet for fem gange at have solgt hash på gaden i Næstved.

Send til din ven. X Artiklen: Hashsælger snuppet for femte gang på et år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hashsælger snuppet for femte gang på et år

Næstved - 15. maj 2018 kl. 18:35 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En håndfuld anholdelser og sigtelser for salg af euforiserende stoffer på et enkelt år var dråben for politiet, som tirsdag fremstillede en 24-årig mand i grundlovsforhør ved Retten i Næstved.

Det skriver Sjællandske.

Han var dagen forinden endnu engang blevet taget endnu engang med hash på sig, og han er nu sigtet for i alt fem forhold.

- Der er tale om hash i mindre mængder. Det forhold med den største mængde drejer sig om 58 gram, siger Susanne Bluhm, der var anklager under grundlovsforhøret, som blev afholdt for lukkede døre.

Til eget forbrug

Den 24-årige mand fra Næstved erkender at have haft hashen på sig, men det har været til eget forbrug, hævder han. Retten mente dog, at der var beviser nok i sagen til at varetægtsfængsle manden frem til 30. maj.

- Jeg tror, et anklageskrift vil være klar relativt hurtigt. Men nok ikke inden for de næste 14 dage, for der er stadig lidt efterforskning tilbage, lyder det fra Susanne Bluhm.

Den fængslede blev taget af politiet for første gang i maj 2017. Han blev dengang og de følgende tre gange anholdt, sigtet og løsladt igen.