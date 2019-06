Den 67-årige Jørn Lisberg er blevet fængslet. Han skal senere udleveres til Frankrig.

Hashdømt vognmand fængslet

Næstved - 20. juni 2019 kl. 18:01 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når den 39-årige Næstved-chauffør Johni Mainz nu sidder fængslet i Frankrig for smugling af hash, har det med meget stor sandsynlighed noget at gøre med Slagelse-vognmanden Jørn Lisberg, der nu er blevet fængslet og skal udleveres til Frankrig.

At den 67-årige Jørn Lisberg skal fængsles inden udleveringen til Frankrig, slog en dommer fast ved Retten i Næstved onsdag middag ved et grundlovsforhør, efter at politiet tidligere på morgenen havde anholdt den hashdømte Slagelse-vognmand på hjemadressen i Kongsmark Strand, hvor han indtil i går boede i et lejet sommerhus.

Den nu fængslede vognmand sad på anklagebænken grundet begæring om varetægtsfængsling, fordi anklagemyndigheden anså det for risikabelt, at den 67-årige ville flygte, inden han sendes til Frankrig.

Baggrunden er en kendelse i landsretten forleden om, at Jørn Lisberg skal udleveres til straffuldbyrdelse. Det gælder mere specifikt en dom på syv års fængsel, som han i april 2016 fik for indsmugling af 103 kilo hash. Planen er, at han skal sidde bag lås og slå, indtil udleveringen til Frankrig eksekveres.

Chaufføren Johni Mainz fra Næstved, som blev anholdt den 2. juni på en motorvej i Lyon med 220 kilo hash i lasten, var hyret af transportfirmaet Euroways i Ugerløse.

Euroways' direktør er en tæt kontakt til familien Lisberg.

Faktisk så tæt, at vedkommende - Thomas Madsen - tidligere har stået som direktør for et firma, som den smuglerdømte vognmand Jørn Lisberg fra Slagelses datter har stiftet. Hun hedder Kimmi Lisberg og var i februar arbejdsgiver for 54-årige Torben Nielsen fra Sabro ved Aarhus, som i marts blev idømt otte års fængsel for 987 kilo hash i lasten. En last, han troede - og havde fået at vide - var frugt.

Johni Mainz slår fast, at han intet vidste om de 220 kilo hash i lasten.

Ved grundlovsforhøret onsdag var det en noget svageligt udseende mand, der entrerede anklagebænken.

Han blev i øvrigt direkte spurgt til, hvordan han vil have det med dels at blive fængslet, dels blive udleveret til Frankrig, som nu synes ganske klart.

- Så bliver mine børn forældreløse, lød det fra den 67-årige vognmand i retssal 1.

Han fastslog ydermere, at han ikke ville flygte inden udlevering, såfremt han ikke blev fængslet.

Som argument for at varetægtsfængsle manden, og ikke bare skænke den 67-årige vognmand en fodlænke i hjemmet, var desuden, at de franske myndigheder siden forbrydelsen i 2014 og dommen, der blev afsagt i 2016 med fravær af hovedpersonen selv, har haft svært ved at få kløerne i vognmanden.

Hovedpersonens anke - og derfor også forsvarerens - går på, at Jørn Lisberg ikke er blevet oplyst tilstrækkeligt om straffesagen i Frankrig, der altså endte med en dom på syv års fængsel.

- Jeg har hverken fået anklageskrift eller haft muligheden for en forsvarer, siger den nu varetægtsfængslede Slagelse-vognmand.

Derfor vil han og advokat Peter Christiansen nu søge Procesbevillingsnævnet om at få prøvet Rigsadvokatens afgørelse om udlevering ved Højesteret, hvilket i så fald bliver et sidste skud i bøssen.

At det når så langt, synes dog usandsynligt, idet der først skal gives lov til, at spørgsmålet må blive prøvet i Højesteret.

