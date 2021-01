Har malet sig gennem corona: - Det er både skræmmende og spændende

Normalt kigger mange mennesker forbi Galleri Finnole på Axeltorv til en snak og en kop kaffe hver eneste torsdag, fredag og lørdag. Men som så meget andet er der sat en stopper for det i øjeblikket.

- Jeg savner det virkelig. Vi åbnede galleriet for to et halvt år siden, og vi er utroligt glade for det. Nu bruger jeg det i stedet til et par timer om dagen at kunne fordybe mig i min hobby, jeg har haft gennem 70 år: At male, siger medejer Ole Ingstrup.