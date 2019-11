Har du ramt en hjort? : Her er nummeret der kan hjælpe dig

Skumring og mørketid. Det er lige nu at risikoen for at påkøre en hjort er størst. Antallet af påkørsler er i voldsom stigning disse år, og i 2018 modtog Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 263 henvendelser om påkørte hjorte i Næstved Kommune. Det gør Næstved til en af de kommuner i landet, hvor der påkøres allerflest hjorte i trafikken.

- De mange opkald viser, at der er et stort behov for at have et sted at henvende sig om dyr i nød i Næstved, og at vagtcentralen påtager sig en vigtig samfundsopgave for mennesker og dyr, siger Yvonne Johansen, dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse.