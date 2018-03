Nu behøver man end ikke forlade førersædet, når der skal handles. Foto/tegning: Bilka

Handl uden at forlade bilen

Næstved - 14. marts 2018 kl. 08:45 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bilka i Næstved er den 19. april klar med et nyt koncept, som hidtil har været testet i Tilst og Hundige. BilkaToGo er navnet. Det går ud på, at man via en hjemmeside eller en app kan fylde varer i en virtuel indkøbskurv. Gør man det inden klokken 10, kan man kigge forbi efter klokken 14 samme dag og afhente det bestilte. En servicemedarbejder kommer med varerne, så man behøver slet ikke forlade bilen - en slags drive in-supermarked.

- Modtagelsen af BilkaToGo har været så positiv, at vi har sat os for at rulle det ud i hele Danmark, så hurtigt det kan lade sig gøre. Efter vi har samlet erfaringer fra de første to butikker, er vi nu klar til løbende at åbne for BilkaToGo i de andre Bilka-hypermarkeder, udtaler Bilka-direktør Mark H. Nielsen.

Kort afhentningstid

Konceptet er anderledes end de supermarkeder, hvor man også kan bestille på nettet, men hvor varerne bringes ud. Om BilkaToGo siger direktøren:

- Det er en løsning, som hænger godt sammen for både forbrugerne og Bilka, fordi der ikke er omkostninger til transport ud til hver enkelt kunde. En anden stor fordel er, at de fire timer fra bestilling til varerne kan afhentes er meget kortere, end hvis du bestiller på nettet og skal have varerne leveret.

Varehusene i Næstved og Skalborg bliver nummer 3 og 4, som lancerer det nye tiltag. Meningen er, at resten af landets Bilka'er skal følge efter løbende.esby