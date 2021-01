På handicapdagen var det meningen, at Karina Ahrensbach og Mona Lisa Serritslev sammen med de folkevalgte og øvrige rådsmedlemmer skulle have været på gaden for at byde på kaffe og en snak, men det måtte de opgive på grund af coronaen.Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Artiklen: Handicaprådet går nye veje for at blive synligt: Afprøver internethit

Handicaprådet går nye veje for at blive synligt: Afprøver internethit

I stedet måtte Handicaprådet i Næstved Kommune tænke digitalt. Løsningen blev et samarbejde med AspIT Sjællands afdeling i Næstved - en erhvervsrettet IT-uddannelse for unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF).

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her