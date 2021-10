Se billedserie 37-årige Linette Kristensen blev nægtet adgang til modeshowet ved Ladies Night i Herlufsholm på grund af sit handicap - og rollator. Foto: Jeppe Sahlholdt Christensen

Handicappet afvist på scenetrappen i Herlufsholm

Næstved - 09. oktober 2021 kl. 04:48 Af Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

- Jeg kunne sagtens have fuldt med de andre modellers tempo, selvom jeg går med rollator, men jeg fik ikke engang lov til at forsøge at gå op på scenen. Det var enormt tarveligt, siger Linette Kristensen dagen efter modeshowet ved Ladies Night i Herlufsholm Idrætscenter.

Den 37-årige blev nemlig blokeret ved scenetrappen af arrangøren Birgitte Grejsen Møs, som tydeligvis havde et problem med at lade Linette Kristensen gå showet.

- Det var helt tydeligt forkert, at jeg skulle gå som model. Hun (Birgitte Grejsen Møs red.) henvendte sig aldrig til mig, men talte til min mor i stedet, som var ved at hjælpe mig op på scenen. Vi fik at vide, at det ikke kunne lade sig gøre, for der var ikke plads til mig deroppe, og jeg gik i øvrigt også for langsomt. Jeg plejer aldrig at tude, men det gjorde jeg fandeme i går. Det er ikke min skyld, at jeg er født sådan her, siger hun.

Linette Kristensen har aldrig før oplevet at blive forskelsbehandlet på den måde, og hun havde håbet på at modeshowet kunne vise, at man også kan være velklædt, selvom man har et handicap.

Mens Linette Kristensen i dag er ked af afvisningen - hun føler sig udskammet - fortryder Birgitte Grejsen Møs ikke beslutningen.

Da Sjællandske kontaktede hende fredag, holdt hun fast i, at det ikke fysisk kunne lade sig gøre at lade Linette Kristensen gå showet.

- Hun ville ikke kunne følge med de andre deltagere, og rollatoren ville overskygge tøjet. Hvis hun overhovedet ville kunne komme op på scenen. Jeg bliver konfronteret med, at hun er en af modellerne et kvarter inden showet starter, og bliver på den måde stillet i en umulig situation, siger Birgitte Grejsen Møs.

Ville skåne hende Ladies Night er arrangeret i samarbejde med Hotel Vinhuset af Birgitte Grejsen Møs, og i hallen kunne man både købe make-up, se på modebutikker, hår og chokolade, som der står på Facebook-begivenheden.

Cirka 450 mennesker deltog torsdag aften, og tøjbutikken Greys havde sin egen stand. Udover Linette Kristensen skulle tre modeller gå modeshowet.

Alligevel følte Birgitte Grejsen Møs behov for at afvise Linette Kristensen inden showet begyndte.

Men hvor ved du fra, at hun ikke ville kunne følge med de andre modeller, og at hun ikke kunne komme op på scenen? Og hvorfor er det et problem, at en model går med rollator?

- Jeg synes, at det er vanvittigt synd for pigen. 450 mennesker står og kigger, så det var for at skåne hende for den ydmygelse. Det kunne fysisk ikke lade sig gøre!

- Jeg kunne aldrig drømme om at lade en pige med handicap gå model.

Men at det skulle være diskrimination nægter hun.

- Jeg står chokeret lige inden showet starter, og skal tackle, at pigen kommer med et gangstativ. Jeg var så imødekommende, som nogen kunne være, men havde de forberedt mig på det, så ville jeg have afvist idéen langt tidligere, lyder det.

Klokkeklar diskrimination Scenen, som Linette Kristensen ikke fik lov til at gå på, var cirka 60 centimeter høj. Med fire store trin, ville det ikke have været et problem at hjælpe hende derop, fortæller indehaver af Greys, Karen Rosén.

Hun er rasende over behandlingen af Linette Kristensen.

- For mig at se var det klokkeklar diskrimination. Det er at udelukke et menneske fra fællesskabet på grund af hendes handicap. Hun (Birgitte Grejsen Møs red.) kunne have været imødekommende, for der var rigeligt plads på scenen. Men hun syntes åbenbart ikke, at det hørte til i hendes arrangement, siger Karen Rosén.

Hun havde sammen med Ulla Neubauer inviteret Linette Kristensen med til showet, fordi de gerne ville vise, at man sagtens kan rumme forskelligheder i modebranchen, men det statement holdt altså ikke ved Ladys Night.

- Vi gider ikke, at folk med handicap og andre minoriteter skal rejse på 2. klasse gennem livet, siger Karen Rosén. Birgitte Grejsen Møs fortæller, at hun havde det dårligt med situationen, men at hun samtidig er rasende på Karen Rosén for at sætte hende i en skidt situation.

Men adspurgt, om hun ikke selv sætter sig i en dårlig situation ved at nægte Linette Kristensen adgang til scenen, kommer det samme svar om, at der ikke var plads til hende på scenen.

Men det argument køber hverken Karen Rosén eller Linette Kristensen.

De fortæller, at de i alt fire trappetrin op til scenen var så brede, at der var plads til to modeller ad gangen. Linette Kristensen er sikker på, at hun sagtens ville kunne følge med de andres tempo, og hun forstår ikke, hvorfor det overhovedet skulle være et problem, hvis det ikke var tilfældet.