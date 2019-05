Handicappede og sårbare får penge til mere motion

Pengene skal bruges til flere fritids-,idræts- og motionstilbud for de to målgrupper. Udvalget mener, at det er vigtgt at styrke fritidsudbuddet for de to grupper, og administrationen var fremkommet med i alt tre forslag, og udvalget valgte at støtte Vejen Frem og Klub næstved, mens man droppede forslaget om at ansætte en fritidskonsulent, der skulle understøtte og sætte nye aktiviteter i gang for mennesker i hele området.