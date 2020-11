Han blev ved og ved: Nu klappede fælden

Det var langt fra første gang, at en 22-årig mand fra Nykøbing F. blev standset i bil uden at have førerret, da en politipatrulje onsdag klokken 14.12 i Ringstedgade i Næstved bad om at se hans kørekort.

Derfor gik den ikke længere, og den 22-åriges bil blev konfiskeret, og han blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven.