Der var ikke et øje ved Holmegardskolens afdeling i Fenmark torsdag morgen kort før klokken ringede ind. Foto: Mia Than West

Halvtomme skoler og daginstitutioner

Senest mandag skal alle folkeskoler og offentlige børnehaver, vuggestuer og skolefritidsordninger være lukkede i hele landet for at mindske spredning af coronavirus. Statsminister Mette Frederiksen opfordrede onsdag aften på et pressemøde alle til at holde deres børn hjemme allerede fra torsdag. Den opfordring havde mange forældre valgt at følge.