Vil man lave en anderledes form for græskarlygter, så er det en mulighed på Holmegaard Værk i efterårsferien.

Halloween på Holmegaard

Græskaransigter kan også laves på glas, flasker og lanterner. Det er idéen bag Holmegaard Værks »Pumpkin Party« med aktiviteter for kreative sjæle i alle aldre.

I det kreative Glasatelier kan man skabe sine helt egne gruopvækkende græskaransigter på forskellige former for glas og få dem sandblæst, eller man kan selv gravere sit motiv. Det er en mulighed i weekenden 10.-11. oktober, hele efterårsferien (uge 42) og igen i weekenden 24.-25. oktober - og naturligvis på selve Halloween-dagen, lørdag 31. oktober. Alle dage kl. 11-16, og man skal betale for det glas, man dekorerer.