Halloween med uhygge i BonBon-Land

Der sælges blandt andet Halloween Trick or Treat poser med overraskelser i Slaraffenland. Og i Cowboybyen er der Halloween-værksted for de mindste. Der er også en ny film i BonBio, som viser den uhyggelige Halloween-film »Den forheksede rutsjebane« - en spændende film, hvor der kan ske sjove og uhyggelige ting undervejs.

- Jeg synes, det er skønt, at vi tilføjer endnu et spøgelseshus, og jeg synes personligt, at det er ret uhyggeligt. Jeg er også glad for, at der er spøgelseshuse til alle aldersgrupper, siger direktøren