Halloween i city uden trick og treat

Halloween er en stor ting i bymidten, som gør meget ud af at pynte op og også plejer at lave trick og treat for børnene. I år bliver det lidt anderledes. Sundhedsstyrelsen fraråder fakkeloptog, udklædningsfester og slikindsamling fra dør til dør, da det er arrangementer, der kan være forbundet med risiko for smittespredning.