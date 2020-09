Madtrylleriet har valgt at stoppe samarbejdet med Herlufmagle-Hallen. Det betyder, at halinspektør Benny Petersen igen er på jagt efter en forpagter til hallens cafeteria. Privatfoto

Halinspektør igen på jagt efter ny forpagter

- Det er en spændende mulighed for dem og noget anderledes end det, de har nu. Han har et halvt års opsigelse, men bliver perioden ud, hvis vi ikke finder en ny inden, fortæller halinspektøren.

Åbne for nye input

Madtrylleriet overtog forpagtningen 1. oktober, efter Ole Sauerberg valgte at stoppe på grund af nyt job. Efter blot et år ved roret har de nu valgt at stoppe samarbejdet. I opsigelsesperioden står Madtrylleriet dog stadig for at lave mad til arrangementer i hallen, lige som der fortsat er mulighed for mad ud af huset.