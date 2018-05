Skaterbanen »Bowlen« er placeret mellem Netto og boldbanerne. Inden længe anlægges der en bred flisegang fra Netto og ned til selve banen. Der bygges også et overdækket skur med borde og bænke, hvor de unge kan samles. Fotos: Mia Than West

Hærværk mod skaterbane

- Desværre kan vi se, at der er nogen, der morer sig over at købe lightere i Netto og knalde dem i bowlen, kaste sten og smadre flasker ned på banen. Vi ved godt, at det er sjovt, men belægningen går i stykker. Så er I ikke flinke at lade være?, lyder opfordringen fra projektlederen i Facebook-gruppen »Fuglebjerg Multipark.