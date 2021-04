Hårpragten faldt til jorden

Af per witt

Siden 6. april har byens frisører gjort deres til at Næstveds borgere ikke længere ligner hulemænd med overvægt af Neanderthaler-gener. Saksene danser for tiden lystigt hele vejen rundt om vores hoveder i takt med at håret drysser ned på gulvet som sne i en fimbulvinter.