Hård kritik af rektor: Der er ingen dialog og den dårlige stemning breder sig

Næstved - 26. maj 2021 kl. 11:12 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Den nuværende tillidsmand stopper efter bare et halvt år. Tillidsrepræsentant (TR) Erling Sørensen siger, at samarbejdet med ledelsen ikke er let, og at han ikke føler han kommer nogen vegne. Derfor stopper han.

Den tidligere TR og nuværende suppleant siger også stop, efter han tre gange har forsøgt at overdrage posten til en ny, som så er sprunget fra.

Jesper Kristiansen er i dag TR-suppleant på Næstved Gymnasium og medarbejderrepræsentant i bestyrelsen, men han har i flere omgange været TR og har være ansat på gymnasiet i mere end 20 år, ligesom rektor Susanne Stubgaard.

Dialogmangel Han har valgt at stå frem og fortælle om en ledelse, som er glad for at bestemme og ikke vil i dialog eller skabe fælles løsninger.

- Jeg er 64 år og har forsøgt i mange år at få ledelsen til at samarbejde, og jeg lavet lavet forslag og planer, men alt preller af. Nu går det ikke længere. Jeg siger fra, lyder det fra Jesper Kristiansen.

Han mener, at rektor Susanne Stubgaard er knalddygtig til mange ting, men siden gymnasiereformen i 2013 har hun i stigende omfang brugt sin magt til at bestemme og har droppet dialog om fælles løsninger, samtidig med at lærernes arbejdspres stiger.

- Ledelsen er blevet mere og mere lukket og har svært ved at kommunikere med lærergruppen. Tonen er blevet hård, og folk synes, de bliver behandlet dårligt, siger Jesper Kristiansen.

Brændende platform Han erindrer en arbejdspladsvurdering (APV), som et privat firma lavede for Næstved Gymnasium for nogle år siden.

Her lød en af konklusionerne, at arbejdsmiljøet udgjorde en »brændende platform«, og at »det ville betyde store udgifter til stresshåndtering«.

Firmaet fik ifølge Jesper Kristiansen ikke mulighed for at følge op på vurderingen. Andre firmaer har siden lavet arbejdspladsvurderinger for Næstved Gymnasium. Jesper Kristiansen fortæller, at APV'erne ikke har været drøftet i bestyrelsen, hvor han selv sidder med ved bordet.

- Bestyrelsen har så at sige vendt det døve øre til og lyttet til skolens ledelse, som ikke har set noget problem med arbejdsmiljøet, siger Jesper Kristiansen.

Efter sommerferien står Næstved Gymnasiums lærere uden tillidsmand.

- Det er op ad bakke. Ingen vil stille op, og det har skabt uro og dårlig stemning blandt lærerne, slutter lærer, TR-suppleant og medlem af skolens bestyrelse, Jesper Kristiansen.

